Equipa da 2.ª divisão elimina Marselha de Nuno Tavares e Vitinha

O Annecy, do segundo escalão do futebol gaulês, protagonizou a grande surpresa dos quartos de final da Taça de França, ao vencer, em pleno Vélodrome, o Marselha, no desempate por grandes penalidades, após o 2-2 no final do tempo regulamentar.

O treinador do Marselha, Igor Tudor, poupou alguns habituais titulares e tudo parecia correr conforme o planeado quando Veretout abriu o marcador, aos 29 minutos. No entanto, já na segunda parte, o Annecy começou a ameaçar o escândalo, com Sahi e Mouanga a darem a volta ao marcador no espaço de seis minutos.

Nuno Tavares e Vitinha foram, então, lançados a jogo, com Alexis Sánchez a desperdiçar uma grande penalidade a cinco minutos dos 90.

No sexto minuto de compensação, Vitinha assinou a assistência para o golo de Mughe (2-2), mas a surpresa acabaria por ser confirmada no desempate por penáltis: Kashi falhou a primeira conversão para o Annecy, mas Nuno Tavares também não foi feliz na cobrança e, depois de Balerdi atirar para fora, a festa foi mesmo da equipa da 2.ª Divisão.