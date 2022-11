Equipa da LA Alumínios em estágio na Serra da Estrela com militares da GNR

A equipa portuguesa profissional de ciclismo da LA Alumínios/Credibom/Marcos Car, está fazer um Training Camp, na Serra da Estrela, em parceria com o Posto de Montanha da Unidade e Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, cuja base de formação e treino fica no ponto mais alto de Portugal continental.

Para desenvolver o primeiro estágio para a temporada de 2023, a formação lusa está num acampamento situado nas Penhas da Saúde e o trabalho, sem bicicleta, visa a fortificação muscular e respiratória dos corredores, com ações coordenadas pelos militares da guarda.

O estágio teve a duração de três dias, terminando este sábado. Hernâni Broco explicou que a concentração na Serra da Estrela "visou trabalhar a coesão do grupo e integrar os novos elementos da equipa".

Já nos tempos do anterior diretor desportivo Mário Rocha, e face à grande ligação com Rui Bernardo, um major paraquedista, a formação dos alumínios fez estágios deste tipo no Regimentos Tropas Paraquedistas, em Tancos.

A equipa é dirigida por Hernâni Broco, que em 2016 colocou um ponto final na carreira de treze anos como corredor, sete dos quais em diversas formações da LA Alumínios, tendo no ano seguinte assumida a liderança da equipa de sub23 da Sicasal, formação de Torres Vedras.

Em 2018, Broco chega à liderança da equipa da LA, sendo o ponto de viragem de uma ligação de oito anos com outros patrocinadores de Paredes e dos móveis.

Desde que Hernâni Broco assumiu a liderança da equipa da LA Alumínios, a filosofia da formação na contratação de corredores assentou em duas palavras-chave: "jovens e portugueses", que em 2013 é interrompida face à chegada de François Vie, um jovem corredor francês, há muito radicado em Portugal.

Face aos excelentes resultados conseguidos, em 2023 a Credibom, empresa especializada em créditos, vai assumir a responsabilidade de primeiro patrocinador, passando a LA Alumínios, empresa sediada no Seixal, a ser o segundo e da Marcos Car, do empresário de Amílcar Marcos de Mogadouro, a ser o terceiro.

Luís de Almeida há 26 anos no ciclismo profissional

Patrocinando equipas de formação em Paio Pires, o empresário do ramo dos alumínios chegou ao ciclismo profissional em 1996, com Manuel Branco, vulgo "Maduro" e Joaquim Gomes, para assumir grande parte da equipa que ficara desempregada após o final da Sicasal/Acral.

Até 2004 houve uma ligação à Pecol, empresa de Águeda, tendo nos dois anos seguintes surgido a ligação com a seguradora Liberty. Depois do falecimento do pai, foi Vítor Paulo que assumiu a responsabilidade de manager da formação. Surgem dois anos de ligação à Póvoa de Varzim e a Manuel Zeferino, oito a patrocinadores de Paredes e mais um intermédio, antes do novo projeto com Hernâni Broco.

Equipa profissional para 2023

Transitam de 2022: Alexandre Montez, André Ramalho, Diogo Narciso, Gonçalo Leaça, João Macedo, João Medeiros e Rodrigo Caixas,

Caras novas: Daniel Dias (Kelly/Simoldes/Oliveirense), François Vie (vindo do triatlo, em 2021 representou o ACD Milharado) e João Oliveira (Alenquer/GDM/Sobral Car-19 anos)

Deixam a equipa: Francisco Marques e Rúben Simão

Diretores-desportivos: Hernâni Broco, José Nicolau e Marvin Schuelen.

Mecânico: Hilário Isidoro

Massagistas: Serafim Vieira, Rui Seabra e Hugo Filipe