Eric Dier enfrenta adepto nas bancadas em defesa do irmão

JN Ontem às 23:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Eliminado esta quarta-feira da Taça de Inglaterra, pelo Norwich, depois perder nas grandes penalidades, o Tottenham ainda teve de lidar com os ânimos exaltados de um adepto. O ex-leão Eric Dier envolveu-se em confrontos com um apoiante dos "spurs".

Embora circulem várias versões sobre o sucedido, a imprensa inglesa adiantou que Eric Dier teria saído em defesa de Gedson Fernandes, ex-futebolista do Benfica, que falhou o penálti decisivo, que afastou o Tottenham. No entanto, José Mourinho acabaria por esclarecer que o antigo jogador do Sporting saiu em defesa da família, que estava na bancada.

Face a insultos dos adeptos dirigidos a Dier, o irmão pediu satisfações, lançando um primeiro momento de confusão, seguindo-se a intervenção do internacional inglês. "Ele é meu irmão", gritou o atleta, enquanto subia à bancada, encarando o adepto em causa.

O Tottenham, de José Mourinho, foi eliminado da Taça de Inglaterra ao perder em casa com o Norwich, por 2-3, no desempate pela marcação de penáltis, isto depois do empate a um golo no final do tempo regulamentar e prolongamento.