Erick Gutiérrez apontado ao Benfica

Médio internacional mexicano joga no PSV Eindhoven, clube com o qual tem mais um ano de contrato e onde é treinado por Roger Schmidt, que, tudo indica, deve assumir o comando das águias na próxima época.

Erick Gutiérrez, internacional mexicano do PSV Eindhoven, é um dos alvos das águias para a próxima época. Segundo a imprensa mexicana, Benfica e Fulham seguem o médio de 26 anos, que é orientado por Roger Schmidt, ao que tudo indica o próximo técnico dos encarnados. O jogador, que alinha nas posições 6 e 8, efetuou 34 jogos (2440 minutos) esta época sob a liderança do alemão e tem apenas mais um ano de contrato com os neerlandeses.

Recentemente, em declarações ao meios de Comunicação Social do México, comentou a saída de Roger Schmidt de forma curiosa. "Espero que me leve para onde for. Diz-se nas redes sociais que irá para o Benfica, mas até agora não nos disse nada", contou o futebolista, que apontou um dos golos da vitória (2-1) sobre o Ajax na final da Taça dos Países Baixos.