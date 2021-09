Escândalo em Madrid e PSG vence duelo galático

Rui Almeida Santos Ontem às 22:33 Facebook

Moldavos do ​​​​​​​Sheriff derrotaram o Real Madrid, em Espanha e Messi estreou-se a marcar pelo PSG.

A noite europeia centrava holofotes em Paris, que viu Messi estrear-se a marcar pelo PSG na vitória dos franceses no duelo de milionários com o Manchester City (2-0), mas o Sheriff roubou todas as atenções ao vencer o Real Madrid, por 2-1. Jakhshibaev e Thill deixaram a Europa de queixo caído, de pouco valendo o tento de honra de Benzema, de penálti. Os moldavos lideram o Grupo D, para o qual Shakhtar e Inter empataram a zero.

No Grupo B, o do F. C. Porto, o Atlético de Madrid deu a volta ao Milan (2-1) no último suspiro. Os italianos marcaram primeiro, pelo português Rafael Leão, mas ficaram reduzidos a 10 à meia hora, por expulsão de Kessie. Os espanhóis carregaram na segunda parte e operaram a reviravolta na reta final, com golos de Griezmann e Luis Suárez, este de grande penalidade. Já o Ajax, que lidera o Grupo C ao lado do Dortmund, segue em estado de graça, tendo derrotado o Besiktas por 2-0, com golos de Berghuis e Haller.

Na Alemanha, o Brugge surpreendeu o Leipzig e subiu ao segundo lugar, ultrapassando o City. Nkunku adiantou os germânicos, mas os belgas viraram o resultado ainda na primeira parte, por Vanaken e Rits.