Esgaio emocionado no "regresso a casa"

Bernardo Monteiro Ontem às 22:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Nas primeiras palavras como novo reforço do Sporting, Ricardo Esgaio mostrou-se emocionado pelo regresso ao clube de formação e deixou ainda uma palavra de agradecimento ao Sporting de Braga.

Aos 28 anos o lateral direito está de volta ao emblema de onde saiu em 2017 e prometeu dar "sangue, suor e lágrimas" pelo emblema leonino, após relembrar o árduo percurso pelo qual teve de passar desde o início da carreira.

"12 anos! Imaginem o que sentiriam se fossem pais de um miúdo com 12 anos e o tivessem que deixar em Lisboa em tão tenra idade. De criança a homem, tantas vezes chorar de saudades pelo abraço dos meus pais. Crescer, ir crescendo. O sonho de vestir esta camisola era uma meta constante. Ano após ano. Entrega total segundo a segundo. Plena consciência de que dei tudo de mim sempre que vesti a verde e branca. Hoje volto a casa, como um bom filho sempre o faz. E estou muito orgulhoso. Nunca duvidem do que um Sportinguista é capaz de fazer, nem nunca duvidem que este amor é único. Sportinguistas, vou dar sangue, coração e lágrimas para vos ver felizes!», escreveu Esgaio no Instagram.

Além da menagem para os adeptos verdes e brancos o defesa demonstrou o apreço e carinho ganho pela passagem de quatro temporadas no Sporting de Braga, na qual realizou 179 jogos e marcou oito golos.

"A vida coloca-nos constantemente à prova. Desafia-nos permanentemente. Eu sou grato por tudo o que ela me dá. E tento retribuir-lhe com empenho, raça e verdade. Feliz o dia que me levou a Braga, ao S.C. Braga e aos bracarenses. Aqui fui muito feliz. Mesmo. Aqui cresci enquanto homem e jogador, aqui nasceu o meu filho, aquilo deixo parte de mim. Fui um guerreiro juntos de todos vós do primeiro ao último dia. Estarei eternamente agradecido pela forma com que sempre me trataram, respeitaram e acolheram. Obrigado aos meus colegas de equipa, obrigado Sporting Clube de Braga, obrigado bracarenses. Levo-vos no coração! Obrigado por tudo!"