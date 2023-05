Esgaio marcou pelo Sporting ao fim de 123 jogos

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 23:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O ala direito Ricardo Esgaio marcou o primeiro golo pela equipa principal do Sporting na vitória frente ao Famalicão, por 2-1, no passado domingo, naquele que foi o 123.º jogo pelos leões.

Durante a primeira passagem por Alvalade, que terminou com a transferência para o Braga, em 2017, o lateral ficou em branco e agora precisou de esperar pelo 79.º encontro desta segunda vida de leão ao peito (são 123 jogos no total), para faturar pela primeira vez. No decurso das quatro temporadas em que esteve ao serviço dos Guerreiros do Minho, Esgaio somou oito remates terceiros e 34 assistências.

Para além do golo apontado aos famalicenses, o ex-Braga já contribuiu com 11 assistências em 79 jogos desde que voltou a Alvalade na época passada, e tem sido o dono da ala direita da equipa de Ruben Amorim desde a saída do espanhol Pedro Porro, em janeiro, para o Totenham. Héctor Bellerín, contratado ao Barcelona para substituir o compatriota, soma apenas três titularidades pelos leões.