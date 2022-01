Espanha e Suécia encontram-se na final do Europeu

JN/Agências Hoje às 23:08 Facebook

Espanha garantiu, esta sexta-feira, o acesso à final do Campeonato da Europa, onde vai encontrar a Suécia, ao bater a Dinamarca (29-25), nas meias-finais. Aleix Gómez, com 11 golos, foi o grande destaque dos espanhóis.

Na outra meia-final, a Suécia venceu a França (34-33). Jum Gottfridsson (nove golos) foi o melhor marcador da partida.

A Suécia, que já ganhou por quatro vezes o título europeu, joga no domingo a final contra a Espanha (17 horas), atual bicampeã continental da modalidade.

Imediatamente antes jogam para o terceiro lugar a França, campeã olímpica, e a Dinamarca, campeã mundial.

Na MVM Dome de Budapeste, a França entrou 'a todo o gás' e chegou num ápice a 5-1, após o que os suecos foram pouco a pouco reentrando no jogo, empatando a 10-10, para chegar ao intervalo já com 17-14 a seu favor.

A segunda parte mostrou uma França assumidamente ao ataque, só que nunca conseguindo sequer chegar à igualdade, 'esbarrando' com uma exibição monumental de Palicka na baliza dos nórdicos - 12 defesas.

Com nove golos, o 'artilheiro' maior dos suecos foi Jim Gottfrison, mais dois do que Lucas Pellas. Do lado francês, Aymeric Minne e Hugo Descat chegaram aos oito golos.

O início de jogo dos gauleses parecia apontar para outros números, mas depois somou alguns desacertos, nomeadamente com os guarda-redes, que permitiram aos suecos chegar ao intervalo com o avanço de três pontos, nunca depois anulado.

O empate esteve à vista a 56 segundos do fim, quando, mais uma vez, Palicka 'salvou' os suecos, defendendo um remate de Fabregas.

Portugal participou neste Europeu disputado na Hungria e Eslováquia, somando três derrotas e o 19.º lugar na classificação final.