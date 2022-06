Espanha-Portugal: Regresso em grande de Horta vale empate a abrir

André Bucho, enviado a Sevilha Ontem às 22:47 Facebook

Quase oito anos depois da única internacionalização que somava, o avançado do Braga saltou do banco para disfarçar uma exibição cinzenta.

Portugal conseguiu trazer um ponto de Sevilha frente à seleção espanhola após um empate a uma bola, no jogo de abertura do Grupo A2 da Liga das Nações, num duelo ibérico onde a maior parte do jogo foi controlado pelos homens de Luís Enrique, mas equilibrou um pouco na segunda parte depois das mexidas de Fernando Santos. O golo luso foi apontado por Ricardo Horta, que esteve ausente da seleção durante oito anos.

O selecionador nacional surpreendeu ao deixar Cristiano Ronaldo no banco de suplentes, apostando em André Silva como referência ofensiva e apresentou um desenho menos habitual, colocando Rafael Leão e Otávio como extremos e puxando Bernardo Silva para o meio-campo, onde fez parelha com Bruno Fernandes, ambos à frente de João Moutinho.