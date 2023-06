Espanha vence Croácia nas penalidades e garante Liga das Nações

Onze anos depois, a Espanha volta a vencer um título internacional de seleções, ao vencer a Croácia por (5-4) no sistema de desempate de grandes penalidades. Daniel Carvajal assinou o remate decisivo, depois de Unai Simón parar dois pontapés do oponente.

Os 120 minutos da discussão foram insuficientes para encontrar um vencedor que só surgiu nas penalidades. Aí, só Laporte falhou pelos espanhóis, enquanto Majer e Petkovic viram o guarda-redes basco a parar os seus remates e voar para a história.

Croácia falha novamente um título de seleções, depois de ter sido medalha de prata e bronze nos mundiais de 2018 e 2022, respetivamente.

PUB

A Espanha entrou mais forte, pressionante e ameaçou os croatas logo na fase inicial. Primeiro Livakovic, keeper croata, soltou um remate inofensivo de Fabián Ruiz e depois Gavi fez a bola roçar o poste esquerdo, na sequência de uma situação de pressing.

O onze de Modric, homenageado pelos adeptos que gritaram o seu nome ao minuto dez, pedindo que permaneça na seleção, apesar dos seus 37 anos, reagiu num registo mais ponderado e na expetativa com recurso ao passe longo. Kramaric surgiu isolado, mas, no momento decisivo, Laporte impediu-o de fazer história com um corte providencial.

Os lançamentos no jogo aéreo para Perisic foram uma constante na forma de incomodar Unai Simón.

Numa segunda parte, que começou a um ritmo vivo e com muita luta a meio campo, a Espanha esteve mais perto da glória. Ansu Fati e Morata pareciam talhados para escrever o nome na história, mas primeiro Perisic substituiu Livakovic e depois o madrileno não acertou no alvo e discussão foi para prolongamento.

O desgaste físico foi evidente. O duelo tornou-se mais partido e com oportunidades nas duas balizas. Só que Nacho Fernández anulou Majer e Dani Olmo tremeu no momento de visar a baliza. Tudo se decidiu nas penalidades.