Grandes batem recorde de investimento em contratações

Nuno Barbosa Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica, F. C. Porto e Sporting estão perto de atingir, só na presente temporada, a barreira dos 150 milhões de euros em compras.

Longe vão os tempos em que a política de contratações dos três grandes de Portugal visava, sobretudo, os jogadores baratos, com grande margem de progressão e em início de carreira. Esta temporada, Benfica, F. C. Porto e Sporting optaram por assegurar, de forma vincada, jogadores já feitos, que pudessem ter entrada direta nos respetivos onzes. Naturalmente, para contratarem futebolistas desse cariz, tiveram de abrir os cordões à bolsa e acabaram por bater, em conjunto, um recorde de gastos em reforços. De acordo com os dados disponibilizados pelo site especializado em mercado, Transfermarkt, uma vez que os valores de muitos negócios não foram tornados públicos, os três grandes, juntos, estão prestes a atingir os 150 milhões em compras. E o mercado de janeiro ainda agora abriu...

Destas contas foram excluídos os gastos com empréstimos, como por exemplo, os dois milhões de euros que o Sporting desembolsou para garantir a cedência de Jesé Rodríguez, junto do PSG.