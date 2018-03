Rainha vai dar a partida da maratona

Hoje às 14:46 Facebook

Se ir correr a Maratona de Londres é a concretização de um sonho, que dirão de a partida ser dada por.. . Isabel II. Sim, a própria rainha de Inglaterra. Pois este ano vai acontecer.

Isabel II vai dar inicio àquela que é uma da cinco maiores maratonas do mundo, no dia 22 de abril, remotamente, a partir do castelo de Windsor..

A partida num botão que a rainha pressionará da residência real, às 10 horas, numa iniciativa inédita e que acontece um dia depois de Isabel II cumprir 92 anos.

Em comunicado, o presidente do comité organizador, John Spurling, admitiu estar "profundamente honrado pelo facto de Sua Majestade a Rainha ter aceitado o convite para o lançamento da maratona de 2018". "Especialmente porque acontecerá 110 anos depois da maratona olímpica de 1908, lançada no Castelo de Windsor pela princesa Marie, avó da rainha".

A maratona de Londres deverá contar com cerca de 40 mil participantes.