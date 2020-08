Uma corrida virtual que atravessa fronteiras

Hoje às 13:02 Facebook

Nesta altura atípica que vivemos é impossível não sentir faltar do calor humano e nervosinho miúdo que se vive nos dias de prova. Sentimos falta disso, é natural. Muitos pela competição, tantos outros pelo espírito de convívio.

Vítor Dias é um corredor e entusiasta da corrida que gere o portal "Correr por Prazer" e foi desafiado para criar uma corrida virtual e com a mesma, ajudar uma empresa de produção de eventos desportivos a manter-se ativa nestes tempos complicados.

Tal como o portal, a corrida chama-se "Corrida Virtual Correr Por Prazer" e, um pouco como uma das premissas da corrida livre, a prova é de inscrição gratuita.

Realiza-se no fim de semana de 12 e 13 de setembro e contempla as distâncias de 5, 10 e 21 quilómetros. O local é livre e cada atleta tem a possibilidade de escolher a hora a que quer cumprir a distância tendo depois apenas de disponibilizar a fotografia do tempo e distância do relógio ou aplicação de corrida usada no telefone.

A prova tem também t-shirt oficial, que é de compra opcional no ato de inscrição.

Não há um limite de inscrições mas a duas semanas da prova, e com cerca de 1000 inscritos, o objetivo seria atingir as 2000 participações.

As corridas virtuais começaram a aparecer pouco depois do confinamento e consistem na realização individual de um treino que o atleta faz num período de tempo pré-estabelecido pela organização. A escolha do local fica ao critério do atleta, desde que seja no exterior, para que seja possível o uso de GPS, e cumpra a distância do evento.

Não se pode dizer que foram um sucesso tremendo, mas foi a forma possível de manter o espírito de uma prova entre os entusiastas da corrida.

Quando a corrida ganha vida própria e atravessa fronteiras

Se por um lado, não há a possibilidade de reunir os atletas todos no mesmo local, com as corridas virtuais caíram as fronteiras físicas.

A prova disso, na "Corrida Virtual Correr Por Prazer" há atletas inscritos de 20 países, desde a Austrália, passando pela Nova Zelândia, Roménia, Chile, Venezuela entre outros.

Há ainda atletas mais audazes que optam por levar o desafio da prova mais além, como um atleta que vai fazer a distância entre a cota zero no Porto da Madalena até ao topo do Pico, nos Açores. Outro, optou por escolher como trajeto a subida à torre na Serra da Estrela.

Para mais informações, consultar o link:

https://www.correrporprazer.com/corrida-virtual-correr-por-prazer/

Inscrições em:

https://acorrer.pt/eventos/info/2720