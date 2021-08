Estádios do F.C. Porto e Benfica vão estar presentes no FIFA 22

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:04 Facebook

Os estádios do F.C. Porto e Benfica vão estar presentes no videojogo simulador de futebol FIFA 2022, anunciaram os clubes.

Durante vários anos, o FIFA, criado pela EA Sports, contou com a presença de alguns estádios portugueses. Dragão (F.C. Porto), Luz (Benfica), Alvalade (Sporting) e Bessa (Boavista) estavam licenciados para serem recriados no popular simulador de futebol. No entanto, desde 2010 que nenhuma edição deste jogo contém um recinto português.

O FIFA 22, edição deste ano lançada em outubro, vai ter uma representação do Estádio do Dragão e da Luz, confirmaram ambos os clubes através de um vídeo publicado nas redes sociais.