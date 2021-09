Estoril Praia sobe ao segundo lugar após vitória em Tondela

JN/Agências Ontem às 23:49 Facebook

O Estoril Praia ascendeu esta segunda-feira à segunda posição da ​​​​​​​I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Tondela por 2-1, com golos de Chiquinho e Leonardo Ruiz, no jogo que fechou a quinta jornada.

Um 'chapéu' de Chiquinho inaugurou o marcador, aos 20 minutos, e, aos 44, Leonardo Ruiz, assistido pelo autor do primeiro tento, aumentou a vantagem no marcador e levou o Estoril Praia para o intervalo a ganhar por 2-0.

Juanma Boselli marca o terceiro golo da partida, o primeiro do Tondela, após cinco minutos na segunda parte, numa estreia do jogador uruguaio na equipa beirã, à qual chegou a um dia de fechar o mercado.

O Tondela começou por pressionar mais, mas, após os primeiros 15 minutos, foi o Estoril Praia que 'ganhou terreno', com a pressão da formação de Bruno Pinheiro a acabar por dar frutos aos 20, num 'chapéu' de Chiquinho em que a bola deslizou para dentro da baliza.

O jogo foi equilibrando, com os jogadores das duas equipas a acabarem por passar boa parte do tempo no relvado, culpa da chuva intensa que caiu até ao início da partida, tendo acalmado até ao intervalo, altura em que voltou a não dar tréguas.

Aos 44 minutos, o Estoril conseguiu aumentar a vantagem, por intermédio de Leonardo Ruiz, que trabalhou à entrada da área e rematou colocado de pé direto, após passe de Chiquinho.

No primeiro minuto, de quatro, de compensação, Babacar Niasse ainda evitou o terceiro golo ao Estoril Praia, ao desviar junto à barra um remate de André Franco.

Na segunda parte, o Tondela entrou com uma alteração na equipa e com outra atitude e, em cinco minutos, reduziu a desvantagem, numa estreia de Juanma Boselli, o avançado uruguaio que fez hoje o seu primeiro jogo oficial ao serviço dos locais.

Com a chuva a não dar tréguas na segunda parte, com picos de forte intensidade, o desafio foi, igualmente, ganhando velocidade ou 'travando' os movimentos, conforme as condições climatéricas permitiam.

O Tondela ainda deu o 'tudo por tudo' para tentar igualar o marcador, mas sem sucesso, ou com os remates a passarem ao lado, ou com Dani Figueira a evitar o empate.

Com esta vitória, o Estoril Praia sobe para a segunda posição, ficando com 13 pontos, a dois do líder Benfica (15) e o Tondela cai para o 16.º lugar, mantendo-se com três e colado à zona de despromoção, no jogo que fechou a quinta jornada.