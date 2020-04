Estoril renova com Chiquinho e Bernardo Vital

Hoje às 16:07 Facebook

O Estoril anunciou, esta quarta-feira, a renovação dos contratos dos jogadores Chiquinho e Bernardo Vital até junho de 2022, numa nota publicada no síte oficial na Internet.

O extremo Chiquinho, de 20 anos, chegou ao emblema da Linha na época 2017/18, cumpriu uma temporada de empréstimo (2018/19) nos juniores do Tondela e estreou-se na equipa principal dos 'canarinhos' na presente edição da LigaPro, tendo já participado em oito jogos e marcado um golo.

O defesa central Bernardo Vital, de 19 anos, que chegou em 2019/20 à Amoreira, aguarda ainda pela primeira presença com a camisola oficial do Estoril, mas já efetuou 33 jogos (um golo) pela formação de sub-23 do clube na Liga Revelação.

As duas renovações juntam-se à prorrogação do vínculo, anunciada há cerca de uma semana, com o central Tote Gomes, de 21 anos, que também chegou aos estorilistas em 2017 para representar os juniores e na última época alcançou a estreia pela formação principal. Na presente época jogou somente nos sub-23, depois de uma lesão no início da temporada.

Segundo o diretor desportivo do Estoril, Pedro Alves, a aposta de futuro nestes três elementos é a prova de que a SAD estorilista "está atenta ao trabalho e ao talento da formação do clube", assumindo também a possibilidade de outras renovações surgirem nas próximas semanas, apesar da suspensão do campeonato devido à pandemia de covid-19.