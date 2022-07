Estreante Haaland marca golo da vitória do City sobre o Bayern

JN/Agências Hoje às 11:50 Facebook

O estreante avançado internacional norueguês Erling Haaland marcou o golo com que o Manchester City bateu o Bayern Munique (1-0), num particular realizado em Green Bay, nos Estados Unidos.

No Lambeau Field, casa dos Green Bay Packers, equipa da Liga norte-americana de futebol americano (NFL), Haaland decidiu o encontro aos 12 minutos, ao desviar à boca da baliza um centro da esquerda de Jack Grealish, lançado pelo belga Kevin De Bruyne.

O norueguês, que tinha falhado o primeiro encontro da digressão do City pelos Estados Unidos, entrou no onze de Pep Guardiola, tal com os internacionais portugueses João Cancelo, Rúben Dias (saiu aos 59 minutos) e Bernardo Silva (substituído aos 71).

Haaland acabou substituído ao intervalo, num embate disputado em duas partes de 40 minutos, que começou atrasado e, depois do golo de Halland, teve de ser interrompido, tudo por causa de uma tempestade que se abateu sobre Green Bay.