Estreia de Silas estragada por cónegos astutos

Dois golos na primeira parte e solidez defensiva na segunda garantiram a vitória aos visitantes

O Moreirense estragou a estreia de Silas no comando do Famalicão, arrancando uma vitória numa partida em que os cónegos foram astutos a aproveitar as benesses do adversário no primeiro tempo e fecharam, com mestria, os caminhos da baliza na etapa complementar.

As duas equipas apresentaram, de início, um esquema de três centrais, mas foram os visitantes a adaptarem-se melhor, com uma entrada endiabrada, pontuada com oportunidades. Aos 25 minutos, tiveram a "ajuda" de Riccieli, que desviou a bola para as redes da equipa da casa. Os famalicenses, desarticulados, não conseguiram reagir e, já perto do intervalo, numa desatenção defensiva, deixaram espaço para Yan Matheus, num contra-ataque, fazer o segundo golo.

Na segunda metade, Silas desfez a linha de três centrais e a equipa anfitriã ganhou tração ofensiva e presença na área contrária. No entanto, além da falta de clarividência a finalizar, os famalicenses enfrentaram um Moreirense muito eficaz a defender e inteligente a lidar com o nervosismo contrário.