Ex-futebolista do F. C. Porto retirado com vida dos escombros na Turquia

O ex-futebolista do F. C. Porto Christian Atsu foi retirado com vida dos escombros do sismo que abalou a Turquia. Zé Luís e Ruben Ribeiro estão a salvo.

O antigo jogador de F. C. Porto e Rio Ave Christian Atsu, atualmente ao serviço do Hatayspor, na Turquia, foi retirado dos escombros com vida. Estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira, quando um sismo de 7,8 na escala de Richter abalou a região.

"Christian Atsu foi retirado dos escombros com ferimentos. O nosso diretor desportivo, Taner Savut, infelizmente ainda está sob os escombros", disse o vice-presidente do Hatayspor, Mustafa Ozat. "Hatay ficou muito destruída", disse aquele dirigente, citado pela revista "Fanatik", referindo-se aos estragos causados pelo sismo na cidade, que afetou fortemente a casa do antigo futebolista dos "dragões".

Zé Luís, outro jogador com passado no F. C. Porto, e Ruben Ribeiro, que passou pelo Sporting, também alinham no Hatayspor. Ambos escaparam ao sismo e estão a salvo, adianta o jornal desportivo "O Jogo".

Atsu tinha marcado o golo da vitória do Hatayspor, 1-0, sobre o Kasimpasa, aos 90+7 minutos. Horas antes do sismo, que apanhou os turcos pela madrugada, o futebolista tinha expressado no Twitter a alegria pelo livre direto que valeu o triunfo.

Important win for the team

Happy to be on the scoresheet @hatayspor pic.twitter.com/eMhlS0JGWr - Christian Atsu (@ChristianAtsu20) February 5, 2023

O avançado ganês, de 31 anos, foi contratado para a equipa júnior do F. C. Porto em 2009, tendo representado os "dragões" até 2013. Mudou-se para o Chelsea, por cerca de quatro milhões de euros, mas nunca se conseguiu impor nos "blues" de Londres. Passou por empréstimos no Vitesse, Everton, Bournemouth, Málaga e Newcastle, no qual fez 86 jogos.

O sismo causou cerca de cinco mil mortos e pelo menos 16 mil feridos. Segundo as autoridades turcas, cerca de seis mil edifícios ficaram reduzidos a escombros.