Antigo jogador do F.C. Porto acusado de furto e lavagem de dinheiro

Anderson, antigo jogador do F.C. Porto, foi acusado no Brasil de furto, lavagem de dinheiro e organização criminosa, num caso que remonta a meados de 2020.

Anderson Luís de Abreu Oliveira foi acusado pelo Ministério Público brasileiro, juntamente com outras sete pessoas, de ter desviado mais de 5 milhões de euros em crimes de furto qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O antigo jogador e os restantes membros do grupo estão acusados de terem burlado o serviço de segurança digital de um banco, tendo conseguido desviar mais de cinco milhões de euros de uma indústria e da bolsa de valores.

O Ministério Público referiu que, em abril do ano passado, mais de 4 milhões de euros foram desviados de uma conta de uma grande empresa brasileira, tendo sido distribuídos por mais de seis empresas através de 11 transferências. Este grupo desviou também cerca de 800 mil euros de uma empresa ligada à bolsa de valores, através de uma transferência bancária clandestina.

Os acusados terão lavado este dinheiro com a compra de Bitcoins, uma criptomoeda. Anderson referiu à imprensa brasileira que vendeu esta criptomoeda para alguns dos acusados, mas que não tinha conhecimento que o dinheiro tinha origem ilegal. Em junho do ano passado, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do antigo jogador.

Anderson representou o F.C. Porto entre 2005 e 2007, tendo partilhado balneário com Cristiano Ronaldo no Manchester United, entre 2007 e 2009. O antigo médio terminou a carreira em 2020, com 33 anos.