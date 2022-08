Ex-jogador do Varzim Mário Cunha morreu aos 31 anos

O antigo jogador do Varzim Mário Cunha morreu, esta segunda-feira, aos 31 anos. Numa nota publicada na rede social Facebook, a direção do Varzim Sport Club adianta que foi com um "profundo sentimento de pesar" que o clube recebeu a notícia do falecimento do poveiro e ex-atleta.

"Mário Cunha fez toda a formação no emblema poveiro chegando à equipa principal na época de 2009/2010. Nesta hora triste, o nosso pensamento está com todos os seus familiares e amigos, a quem endereçamos os nossos mais sinceros pêsames", é possível ler na mensagem.

A causa do falecimento não foi revelada.