Ex-jogador Tengarrinha morre aos 32 anos

Bernardo Tengarrinha faleceu, este sábado, vítima de um linfoma de Hodgkin, doença idêntica à leucemia, aos 32 anos. O antigo jogador suspendeu a carreira futebolística em 2017 quando lhe foi diagnosticada a doença.

Quando abandonou o futebol, Tengarrinha aceitou ser embaixador do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) para a Saúde Mental.

O ex-médio fez a formação no Benfica e no F. C. Porto e, em Portugal, passou ainda pelo Estrela da Amadora, Olhanense, Santa Clara, V. Setúbal, Freamunde e Chaves. O último clube onde jogou foi no Politehnica Iasi, na Roménia.

Tengarrinha perdeu a luta contra o linfoma no dia que em o F. C. Porto e o Boavista, dois clubes pelo qual vestiu a camisola, se defrontam para o campeonato.