Exibição de gala apura Portugal para os quartos de final

Portugal goleou esta terça-feira a Suíça por 6-1, com destaque para o hat-trick de Gonçalo Ramos, e marca lugar contra Marrocos nos quartos de final do Mundial 2022.

Exibição de luxo de Portugal diante da Suíça. A seleção nacional derrotou os "helvéticos" por 6-1, com três golos de Gonçalo Ramos, um de Pepe, Raphael Guerreiro e Rafael Leão. Com este triunfo a equipa das Quinas apura-se para os quartos de final do Mundial 2022, onde vai encontrar Marrocos.

Gonçalo Ramos foi a grande novidade no onze de Portugal, substituindo Cristiano Ronaldo. O avançado do Benfica foi titular pela primeira vez num Campeonato do Mundo e abriu a contagem para a seleção nacional, com um grande remate, indefensável para Sommer. À passagem da meia hora, Bruno Fernandes cruzou para encontrar Pepe, que se tornou no jogador mais velho de sempre a marcar em fases finais de um Mundial.

A exibição de luxo continuou e aos 50 minutos Diogo Dalot fez um grande trabalho na direita e assistiu Gonçalo Ramos para o segundo da conta pessoal. Cinco minutos depois, após uma grande saída de pressão de Otávio, uma boa jogada combinativa da turma de Fernando Santos foi finalizada com um grande remate de Raphael Guerreiro. A seleção da Suíça respondeu, com um golo de Akanji aos 57 minutos, mas em nada ameaçou a liderança portuguesa.

Já aos 66 minutos, João Félix voltou a assistir Gonçalo Ramos que picou a bola por cima do guarda-redes para se tornar no primeiro jogador do Mundial 2022 a fazer um hat-trick, naquela que foi uma noite de sonho para o jovem avançado.

Aos 73 minutos Fernando Santos colocou Cristiano Ronaldo em campo e o avançado ainda marcou, mas foi anulado por fora de jogo. Aos 90+1, Rafael Leão marcou uma autêntica obra de arte, com um grande remate em jeito. No final, fica uma exibição de luxo de Portugal e boas indicações para o que aí vem do Mundial.