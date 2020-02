Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:35 Facebook

O F. C. Porto está a vencer (1-0) o Ac. Viseu, no Estádio do Dragão, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Alex Telles, de grande penalidade, marcou o único golo da primeira parte.

Veja o golo e os casos: