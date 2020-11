Nuno Barbosa Hoje às 15:21 Facebook

Primeiro golo de Toni Martínez pelo F. C. Porto surgiu mesmo em cima do apito para o intervalo. Dragões defrontam o Fabril, no Barreiro para a Taça de Portugal.

Diogo Costa; Carraça, Loum, Sarr, Manafá; Felipe Anderson, Romário Baró, Otávio, Nakajima; Toni Martínez e Taremi foi o onze escolhido por Sérgio Conceição para defrontar o Fabril, no Barreiro. Dos habituais titulares, só Otávio e Manafá avançaram de início e, apesar do domínio portista, tanto na posse da bola como nas oportunidades de golo, a verdade é que a equipa portista só conseguiu marcar no primeiro minuto de compensação, em cima do intervalo.

Foi um grande momento do reforço espanhol, contratado no verão ao Famalicão. Servido por Octávio, Toni Martínez apareceu solto no coração da área e rematou para o fundo das redes, com um pontapé de moinho. Para ver e rever.