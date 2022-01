F. C. Porto B vence Benfica B no Seixal ncom golo o último minuto

JN/Agências Hoje às 19:21 Facebook

O F. C. Porto B confirmou, esta segunda-feira, o bom momento que atravessa ao vencer, já no período de compensação, na casa do Benfica B, por 2-1, em partida da 17.ª jornada da Liga 2.

Gonçalo Borges e João Peglow, aos 30 e 90+3 minutos, respetivamente, foram os autores dos golos que deram aos dragões o terceiro êxito consecutivo na prova. Resultado que permitiu ao F. C. Porto ascender ao quinto posto da competição, com 27 pontos

As águias, que somaram o terceiro encontro sem vencer, mas continuam a partilhar a liderança da prova com o Casa Pia, ambos com 33 pontos, marcaram por Duk no início do segundo tempo, golo que insuficiente para evitar o desaire na estreia do treinador António Oliveira.

Os benfiquistas foram os primeiros a estar perto de inaugurar o marcador em lances protagonizados pelo avançado Tiago Gouveia, aos 12 e 19 minutos, que só não teve êxito nos remates efetuados devido a defesas atentas do guarda-redes Ricardo Silva.

Apesar de as águias terem tido mais posse de bola e sido mais rematadores nos primeiros 45 minutos, o F. C. Porto B foi mais eficaz e colocou-se em vantagem no marcador, aos 30 minutos, através de Gonçalo Borges. Assistido por Danny Loader, que aproveitou um desentendimento entre Léo Kokubo e Pedro Ganchas, o avançado encostou para o 1-0 dos dragões.

Após o intervalo, o Benfica B entrou mais assertivo no setor ofensivo e conseguiu chegar à igualdade, aos 51 minutos, por intermédio de Duk que, mais forte que os defensores contrários, saltou mais alto e cabeceou para o 1-1, após canto de Ronaldo Camará.

O F. C. Porto B foi célere a responder ao golo sofrido e, aos 57 minutos, ficou muito perto de voltar para a frente do marcador num remate de Danny Loader ao poste direito, após assistência de Gonçalo Borges.

Aos 90+3 minutos, numa fase em que era o Benfica que pressionava, o F.C. Porto B chegou ao 2-1 por intermédio de João Peglow, que tinha sido lançado em campo no decorrer da segunda parte. Depois de uma recuperação de bola de Tomás Esteves, o atacante brasileiro foi desmarcado e, depois de tirar um adversário do caminho, rematou para o golo que valeu os três pontos à sua equipa.

Ficha de jogo:

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal

Benfica B -- FC Porto B, 1-2

Ao intervalo: 0-1

Marcadores:

0-1 Gonçalo Borges, 30 minutos; 1-1 Duk, 51; 1-2 João Peglow, 90+3

Equipas:

Benfica B: Léo Kokubo, Fabinho, Miguel Nóbrega, Pedro Ganchas, Sandro Cruz (Diego Moreira, 75), Rafael Brito, Cher Ndour (Nuno Félix, 75), Ronaldo Camará (João Neto, 87), Úmaro Embaló (Henrique Pereira, 59), Duk (João Resende, 85) e Tiago Gouveia.

(Suplentes: Carlos Santos, João Neto, João Resende, Henrique Pereira, Nuno Félix, Rafael Rodrigues, António Siva, Tomé e Diego Moreira)

Treinador: António Oliveira

F. C. Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Pinheiro, Wesley, Romain Correia, Leonardo Borges, Mor Ndiaye, Samba Koné (João Peglow, 70), Bernardo Folha, Silvestre Varela (Tomás Esteves, 90+2), Danny Loader (Diogo Ressurreição, 85) e Gonçalo Borges (Diogo Abreu, 85)

(Suplentes: Ivan Cardoso, Umaro Candé, Tomás Esteves, Diogo Abreu, João Peglow, Jorge Meireles, Sebastian Soto, Diogo Ressurreição e Levi Faustino)

Treinador: Fábio Moura

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cher Ndour (21), Wesley (45), Bernardo Folha (48), Samba Koné (55), Mor Ndiaye (77) e João Peglow (90+4)

Assistência: Cerca de 700 espetadores