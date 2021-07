F. C. Porto B vence Extremadura. Tomás Esteves entrou na segunda parte

JN Hoje às 00:09 Facebook

A equipa B azul e branca garantiu, este sábado, um lugar na final do Troféu Luis Bermejom no quadrangular de pré-época organizado pelo Club Deportivo Badajoz depois de vencer o Extremadura por 3-0.

Gonçalo Borges (3), Danny Loader (25, penálti) e Samba Koné, aos 54 minutos, marcaram os golos do F. C. Porto B. Varela, foi lançado na segunda parte tal como Tomás Esteves.

O defesa de 19 anos, que não seguiu com a equipa principal do F. C. Porto para o estágio de pré-época no Algarve, começou no banco de suplentes mas acabou por ser lançado por António Folha aos 58 minutos.

Na final, marcada para este domingo às 20.30 horas, os azuis e brancos vão defrontar o Badajoz, que derrotou o Benfica B por 2-1.