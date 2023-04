F. C. Porto cria duas comunidades de energia renovável

JN Hoje às 15:12 Facebook

Acordo assinado com a empresa Greenvolt contribuirá para os objetivos de transição energética do clube azul e branco.

O F. C. Porto e a Greenvolt assinaram, esta quarta-feira, um contrato de parceria para o desenvolvimento de um projeto que visa a criação de duas Comunidades de Energia Renovável, a "Comunidade Estádio do Dragão" e a "Comunidade Centro de Treinos F. C. Porto Olival", bem como a disponibilização de uma solução de carregamento de veículos elétricos.

O acordo contribuirá para os objetivos de transição energética do clube azul e branco e das próprias cidades a que está ligado (Porto e Vila Nova de Gaia).

Recorde-se que, no ano passado, o F. C. Porto subscreveu o Pacto do Porto para o Clima, uma iniciativa da Câmara Municipal do Porto que tem a ambição de antecipar a neutralidade carbónica para 2030. Nessa altura, Pinto da Costa, presidente dos dragões, lembrou que "o compromisso do F. C. Porto com a proteção do planeta é antigo" e que o clube tem todo o interesse em "assumir responsabilidades e contribuir para que a cidade do Porto seja exemplar nesse domínio".

Relativamente às duas Comunidades de Energia Renovável que agora serão criadas, de referir que, no Porto, os membros produtores iniciais serão o Dragão Arena e a Piscina de Campanhã, que irão auto-consumir a produção gerada pelos 1043 painéis solares fotovoltaicos e partilhá-la com o Estádio do Dragão, a Casa do Dragão e o Vitalis Park (Constituição).

Em Vila Nova de Gaia, o membro produtor inicial será o Centro de Treinos do Olival, que será também consumidor dos 800 MWh gerados anualmente pelos 1101 painéis. Esta unidade partilhará a energia excedente com mais de 500 famílias e também com empresas que se encontram nas proximidades, ajudando-as a reduzir a fatura de eletricidade.

No total, serão aplicados mais de 2000 painéis solares e o recurso a esta energia limpa permitirá ao F. C. Porto reduzir as emissões de CO2 no equivalente à plantação de quase 20 mil árvores.

Adicionalmente, na "Comunidade Estádio do Dragão" serão disponibilizados 22 carregadores que permitirão descarbonizar a frota automóvel.