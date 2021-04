F. C. Porto dá nega à Superliga Europeia de clubes

Miguel pataco Hoje às 10:39 Facebook

A garantia foi dada, esta segunda-feira, pelo presidente dos dragões, Pinto da Costa, que admitiu contactos informais por parte de outros clubes, recusados pelo campeão nacional de futebol.

"Houve contactos informais de alguns clubes, mas não demos grande atenção por duas razões. A UEFA não permite que haja circuito fechado de provas, como há na NBA. Em segundo lugar, estando a nossa Federação contra isso e nós enquadrados na FPF, não podemos estar a participar em algo contra os princípios e regras da união europeia", afirmou o líder portista, a margem da apresentação do plano de pagamento do empréstimo obrigacionista.

"Se for para a frente, que eu ponho muitas dúvidas, a UEFA não vai acabar e serão essas as provas oficiais. Não temos de estar preocupados ou deixar de estar (com eventual perda de receitas). Estamos na Champions e queremos continuar a estar", acrescentou Pinto da Costa.

Questionado sobre se a equipa está pressionada para garantir a presença na Liga dos Campeões da próxima época, por causa dos constrangimentos financeiros, o presidente do F. C. Porto foi claro.

"A primeira pessoa a pensar isso é o Sérgio Conceição e, depois, os jogadores. Eles é que podem estar a fazer pressão sobre Fernando Gomes [administrador da SAD]. O treinador principal quer ganhar até nos treinos. Se ainda admitem ser campeões, embora depois de Faro tenhamos a noção que vá ser mais difícil, claro que sentem que podemos ir a Champions", afirmou, numa clara alusão ao jogo Farense-Sporting, do fim de semana.

A convicção sobre Sérgio

Questionado se teme mais casos de arbitragem até ao final da Liga, Pinto da Costa não deixou dúvidas: "Admito tudo. Até um terramoto noutro sítio qualquer que não o Porto. Temos de estar preparados para tudo e sei que os responsáveis estão a fazer tudo para que tudo corra normalmente".

Depois de ter afirmado, em entrevista ao Porto Canal, que está convencido da continuidade de Sérgio Conceição na próxima época, o líder portista não mudou uma vírgula a resposta: "Sim, Sim. Mantenho a mesma convicção de que vai continuar. Quando houver novidades, divulgaremos, mas será por nossa opção e não por pressões externas", terminou.