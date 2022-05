F. C. Porto: Danny Loader sem espaço no plantel principal

Nuno A. Amaral Hoje às 21:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado inglês termina contrato com os dragões e está de saída. Renovação seguida de empréstimo é um cenário remoto.

Fez parte do lote de campeões nacionais, depois de ter sido utilizado no dérbi da primeira volta com o Boavista, no qual até marcou um golo, mas Danny Loader não tem lugar no plantel portista para a próxima época e, nesse sentido, com o contrato a acabar no fim de junho, a saída do Dragão afigura-se inevitável.

Ao que o JN apurou, o avançado inglês não faz parte dos planos de Sérgio Conceição e também não pretende continuar a jogar no F. C. Porto B. A renovação de contrato e posterior empréstimo a um clube do escalão principal é, nesta altura, um cenário remoto.