F. C. Porto disponibiliza o Dragão Arena para hospital de campanha

O clube azul e branco anunciou, esta quarta-feira, que disponibilizou o Dragão Arena para hospital de campanha e zona de descanso para pessoal hospitalar.

O F. C. Porto juntou-se à batalha contra o coronavírus e disponibilizou o Dragão Arena para hospital de campanha. O pavilhão dos azuis e brancos servirá ainda de descanso para pessoal hospitalar, a quem vai oferecer refeições já a partir de segunda-feira.

Leia o comunicado do clube azul e branco na íntegra:

"O F. C. Porto contactou o diretor do Hospital de São João, no Porto, para disponibilizar o Dragão Arena para hospital de campanha e/ou zona de descanso para o pessoal hospitalar.



A partir da próxima segunda-feira, em colaboração com a Prozis, patrocinadora do clube, o FC Porto também irá fornecer refeições para o pessoal hospitalar", pode ler-se.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 200 mil pessoas a nível mundial, tendo registado mais de 8.200 mortes e recuperado da doença mais de 82.500.

Em Portugal, existem 642 infetados e duas vítimas mortais. Três pessoas já recuperaram.