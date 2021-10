F. C. Porto e Boavista prestam homenagem a Tengarrinha

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:29 Facebook

Antes do apito inicial do dérbi da invicta, no Estádio do Dragão, equipas e adeptos prestaram homenagem a Bernardo Tengarrinha, ex-atleta que faleceu este sábado, vítima de um linfoma de Hodgkin.

O ex-jogador de F. C. Porto e Boavista foi homenageado com um minuto de silêncio e palmas dos adeptos e jogadores antes do início do jogo entre os dragões e os axadrezados.

Veja o momento:

Bernardo Tengarrinha faleceu, este sábado, vítima de um linfoma de Hodgkin, doença idêntica à leucemia, aos 32 anos. O antigo jogador suspendeu a carreira futebolística em 2017 quando lhe foi diagnosticada a doença.

Natural de Sátão, no distrito e Viseu, Tengarrinha fez formação no Odivelas, Benfica e F. C. Porto, clube pelo qual somou duas partidas na equipa principal na temporada 2008/09.

O ex-atleta representou também enquanto sénior o Estrela da Amadora, Olhanense, Santa Clara, Vitória de Setúbal, Freamunde, Desportivo de Chaves e Boavista, clube no qual terminou a carreira. O último encontro enquanto profissional foi a 18 de dezembro de 2016, no empate do Boavista frente ao Tondela.