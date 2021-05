F. C. Porto fica no Pote 3 do sorteio da Liga dos Campeões

JN Hoje às 00:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto vai integrar o Pote 3 no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, depois dos ingleses do Manchester United terem perdido esta noite de quarta-feira com os espanhóis do Villarreal, por 11-10 nas grande penalidades, na final da Liga Europa, após o 1-1 no fim do tempo regulamentar e prolongamento.

Com o campeão Sporting no Pote 1, os dragões esperavam que os "red devils" e o Chelsea vencessem as respetivas finais europeias para tentar chegar ao Pote 2, contudo, o desaire da formação do português Bruno Fernandes deitou tudo por terra e os azuis e brancos podem ter de enfrentar alguns dos clubes mais poderosos.

A distribuição das equipas a partir do Pote 1 é feita com base no coeficiente da UEFA, e os azuis e brancos têm mais nove equipas melhor posicionadas - Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG, Liverpool, Sevilha, Manchester United, Chelsea e Borussia de Dortmund.

Mesmo que os blues conquistem a Champions ao Manchester City, os alemães têm melhor coeficiente que os portistas e serão eles os beneficiados. Já o triunfo dos "cityzens" coloca os campeões russos, o Zenit, no Pote 1, pois City, campeão inglês, ocuparia a vaga existente para o campeão europeu.