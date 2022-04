F. C. Porto goleia o Portimonense no Dragão

O F. C. Porto goleou (7-0), este sábado, no Estádio do Dragão, o Portimonense em jogo da 30.ª jornada da Liga e assegurou matematicamente a entrada na Champions do próximo ano. Taremi, com um hat-trick, Grujic, Evanilson, em dose dupla, e Pepe marcaram os golos.

Foi uma chuva de golos. A equipa azul e branca não deu hipótese desde o primeiro minuto e inaugurou o marcador aos 19 minutos, com Taremi a aproveitar da melhor forma uma assistência de Fábio Vieira. Pouco depois, Grujic ampliou a vantagem na sequência de um pontapé de canto e Taremi, de grande penalidade, bisou e fez o 3-0. Ainda antes do intervalo, nova festa no Dragão: Pepê isolou Evanilson, que não falhou e rematou sem hipótese de defesa para Payam.

Na segunda parte, e já com algumas alterações no onze com as saídas de Otávio e Zaidu para as entradas de Wendell e Francisco Conceição, Taremi precisou apenas de dois minutos para chegar ao hat-trick, depois de um cruzamento perfeito de Fábio Vieira. Nem dez minutos depois, Pepe, de cabeça, ampliou a vantagem portista e Evanilson bisou, após assistência de Francisco Conceição.

Com este resultado, os dragões, que reforçaram o recorde de jogos sem perder na prova para 58, num trajeto iniciado em 2020/21, passou a contar 82 pontos, contra 73 do Sporting, que recebe no domingo o Benfica (terceiro, com 64). O Portimonense manteve-se com 32, em 12.º. No caso de o clube de Alvalade não vencer no domingo na receção ao Benfica, a equipa azul e branca poderá sagrar-se campeã nacional pela 30.ª vez na 31.ª jornada, na qual se desloca a Braga, a 25 de abril, dia em que os leões jogam com o Boavista, no Bessa.

