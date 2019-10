F. C. Porto impõe primeira derrota ao Benfica em basquetebol

Hoje às 18:51 Facebook

O F. C. Porto impôs este sábado a primeira derrota ao Benfica na Liga de basquetebol, ao vencer os vice-campeões nacionais por 87-79, em jogo da quarta jornada, disputado no Dragão Arena, no Porto.

Os portistas, que continuam invictos na prova, venceram os quatros parciais e destacaram-se pela consistência exibida durante todo o encontro, ao passo que os encarnados estiveram bem apenas nos primeiros momentos.

O Benfica entrou bem e conseguiu adiantar-se no marcador (8-4), mas depois perdeu fulgor, acumulou erros e deixou-se ultrapassar por um F. C. Porto que teve no base Maxi Landis a sua melhor unidade atacante, com 28 pontos convertidos, 15 dos quais através de lançamentos de três pontos.

Os 29 pontos marcados por Micah Downs de nada valeram a um Benfica desinspirado e que terá acusado também o esforço do jogo europeu de quarta-feira, para a Europe Cup, com o Leiden, da Holanda (103-99), que só foi resolvido após prolongamento.

Depois de um primeiro parcial equilibrado (16-14), o F. C. Porto tomou conta do jogo no período seguinte, e foi para o intervalo a vencer por sete pontos (42-35), para o que muito contribuíram os primeiros oito pontos de Sasa Borovnjak, que até aí não tinha aparecido.

O ascendente portista acentuou-se na segunda parte, em especial na ponta final do terceiro parcial, com os três triplos consecutivos que a equipa converteu, contra zero pontos do Benfica.

Com Max Landis sempre ameaçador e outras unidades igualmente em bom plano, como Pedro Pinto e Preston Purifoy - decisivo a nível defensivo -, o F. C. Porto foi somando pontos, ganhando confiança e 'cavando' uma vantagem que atingiu o pico aos 84-67.

Micah Downs disfarçou o mau jogo benfiquista com o seu poder concretizador e esteve muitos furos acima da restante equipa, que esteve mal tanto a atacar como a defender e, além disso, também falhou no equilíbrio emocional, quando contestou algumas decisões da equipa de arbitragem.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Dragão Arena, no Porto.

F. C. Porto - Benfica, 87-79.

Ao intervalo: 42-35.

Sob a arbitragem de Fernando Rocha, Luís Lopes e Tiago Perdigão, as equipas alinharam e marcaram:

F. C. Porto (87): Max Landis (28), Brad Tinsley (4), Tanner McGrew (14), Preston Purifoy (2) e Sasa Borovnjak (11). Jogaram ainda: Miguel Queiroz (8), Pedro Pinto (10), João Soares (10), Vladyslav Voytso e Keven Gomes.

Treinador: Moncho López.

Benfica (79): Toure Murry (11), José Silva (4), Micah Downs (29), Eric Coleman (8) e Arnette Hallman (3). Jogaram ainda: Gary McGhee (10), Tomás Barroso (5), Damian Hollis (4), Betinho (2), Rafael Lisboa (2) e Fábio Lima (1).

Treinador: Carlos Lisboa.

Marcha do marcador: 16-14 (10), 42-35 (intervalo), 72-59 (30) e 87-79 (40).

Assistência: Cerca de 1300 espetadores.