F. C. Porto investiu mais 3,6 milhões de euros em Marega

O Relatório e Contas publicado, esta sexta-feira, pela CMVM, explica que o F. C. Porto teve de pagar 3,6 milhões para recuperar os 30% do passe de Marega que pertencia ao Vitória de Guimarães. Além deste valor, recorde-se, os dragões cederam, a título definitivo, os passes de Rafa Soares e João Carlos Teixeira.

A compra de 60% dos direitos económicos de Manafá, que chegou à Invicta em janeiro proveniente do Portimonense, fez-se por três milhões de euros. Já compra de mais 25% do passe de Felipe, que entretanto saiu para o Atlético de Madrid, implicou um investimento de quatro milhões de euros. A SAD portista alienou ainda mais 3,5 do passe de Corona, detendo agora 66,5% dos direitos económicos do mexicano.

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, recebeu aproximadamente 641 mil euros na época passada e meio milhão de euros em prémios. Os restantes administradores da SAD dos dragões, Adelino Caldeira, Reinaldo Teles e Fernando Gomes receberam 361 mil euros mais 280 mil em prémios.