JN Hoje às 12:16

O F. C. Porto anunciou, esta quinta-feira, dois jogos de preparação para nova época, no Algarve, frente ao Lille, do campeonato francês, e à Roma, treinada agora por José Mourinho.

O primeiro jogo, no Estádio do Algarve, está marcado para as 19.45 horas, frente ao Lille. Já o duelo com a equipa de Mourinho decorrerá no Estádio Municipal da Bela Vista, em Lagoa, às 20 horas, de 28 de julho.