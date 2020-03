JN Hoje às 20:19 Facebook

Com um golo em cada parte, os dragões derrotaram o Santa Clara pela quarta vez esta temporada. Os defesas Manafá e Marcano decidiram.

O F. C. Porto derrotou, esta segunda-feira, o Santa Clara, em jogo da 23.ª jornada da Liga.

O único golo da primeira parte surgiu aos 38 minutos, quando Manafá arrancou com a bola, tabelou com Sérgio Oliveira e rematou a contar.

Antes do intervalo, o mesmo Manafá viu cartão vermelho, mas Carlos Xistra retificou depois de ter consultado as imagens.

Já na segunda parte, Marcano dilatou a vantagem dos azuis e brancos, depois de Alex Telles desperdiçar uma grande penalidade.

Com este resultado, os portistas saltam para a liderança, à espera do resultado do Benfica, que defronta a esta hora o Moreirense.