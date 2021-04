F. C. Porto perde com o Chelsea em Sevilha

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:50 Facebook

A equipa azul e branca perdeu (2-0), esta quarta-feira, diante do Chelsea na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Mount e Ben Chilwell marcaram os golos.

O primeiro golo do jogo surgiu aos 32 minutos, por Mount. Depois de uma boa assistência de Jorginho, o avançado inglês ultrapassou Zaidu, entrou na área a rematou para o fundo da baliza de Marchesín.

Em desvantagem, o F. C. Porto não baixou os braços e, principalmente na segunda parte, esteve perto do golo do empate. Mas, aos 85 minutos, balde de água fria para os azuis e brancos: Ben Chilwell aproveitou uma falha de Corona e avançou para a área, driblando o guarda-redes portista e fechando a contagem.

O encontro da segunda mão realiza-se na próxima terça-feira, de novo no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, às 21 horas locais (20 horas em Lisboa).