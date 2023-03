F. C. Porto prepara época com mais investimento

Nuno A. Amaral Hoje às 09:27 Facebook

Próxima temporada deverá trazer reforços de peso ao plantel portista. Eleições de 2024 também terão influência na estratégia da SAD azul e branca.

Depois de ter gasto menos dinheiro em reforços do que Benfica e Sporting no conjunto das últimas seis épocas, o F. C. Porto poderá viver uma realidade diferente no próximo defeso. Ao que o JN apurou, a SAD portista está a preparar a próxima temporada com uma perspetiva de maior investimento em contratações, para dotar o plantel às ordens de Sérgio Conceição de mais argumentos para lutar pelos principais objetivos.

Segundo apurámos, esta estratégia foi planeada muito antes das polémicas declarações do técnico portista após o jogo com o Inter, quando se queixou de ter um plantel com muitos jogadores contratados em clubes médios da Liga portuguesa e outros da equipa B, além de não lhe ser dado mérito pelo que ganhou nos últimos anos num contexto financeiro difícil, com necessidade de vender os melhores jogadores todos os anos para equilibrar as contas da SAD. A maior acutilância portista na próxima janela de mercado também tem a ver com as eleições do clube em 2024, na medida em que uma época com bons resultados no futebol tornará mais difícil a missão de candidatos à presidência que estejam fora da esfera da administração liderada por Pinto da Costa.