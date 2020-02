F. C. Porto punido com um jogo à porta fechada

JN Hoje às 17:50 Facebook

O F. C. Porto foi punido com um jogo à porta fechada, confirmou o JN.

O castigo foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e surge como punição por um ato de ofensa corporal a agente desportivo, na final da pretérita edição da Taça de Portugal, disputada a 29 de maio de 2019, no Jamor.

O F. C. Porto tem agora um prazo de 10 dias para recorrer desta decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), solicitando uma providência cautelar. Se for aceite, suspende a execução do castigo até à posterior decisão do TAD.

Recorde-se que, na final em causa, o troféu foi conquistado pelo Sporting, que venceu o F. C. Porto nas grandes penalidades (5-4), após o 2-2 verificado no final do prolongamento.