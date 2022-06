F. C. Porto quer 1,3 milhões de euros do Sporting por Diogo Abreu

JN Ontem às 23:27 Facebook

O F. C. Porto acionou um mecanismo previsto no regulamento geral da Liga para receber do Sporting 1,3 milhões de euros de compensação pela transferência do médio Diogo Abreu.

A mudança do jovem de 19 anos dos dragões para os leões foi conhecida no início de fevereiro, mas o contrato de cinco anos com o conjunto de Alvalade só foi oficializado no final de março.

No capítulo II do Regulamento Geral da Liga, relativa à "Compensação pela formação, promoção ou valorização" e no contrato de trabalho com o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), se um jogador com menos de 24 anos não aceitar renovar e se vincular a um clube diferente do formador, este tem o direito de solicitar uma indemnização. No caso dos azuis e brancos o valor pedido no processo é de 1,3 milhões de euros.

No entanto, para que o procedimento possa ser válido, o clube formador tem de manifestar, até 31 de maio do ano em que o contrato termina, a intenção de prolongar o vínculo e, até 11 de junho, remeter à Liga de Clubes e ao SJPF um comprovativo dessa proposta.

Uma compensação pelos mesmos motivos foi pedida ao Braga pelo lateral esquerdo Leandro Dias, sendo que neste caso o valor ronda os 110 mil euros.

Diogo Abreu chegou ao F. C. Porto na época 2012/13 para a equipa de sub-10, tendo percorrido todos os escalões de formação até aos sub-19. Esta época disputou 11 jogos pelos juniores (oito golos) e nove pela equipa B (1 golo), mas a última vez que o seu nome constou na ficha de jogo foi a 7 de fevereiro, para a Liga Portugal 2, mas não saiu do banco na partida frente ao Sporting da Covilhã.