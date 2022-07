F. C. Porto "rouba" pérolas ao Benfica e Bayern pode ajudar águias

JN Hoje às 20:52 Facebook

Ussumane Djaló e Alfa Baldé rejeitaram prolongar a ligação ao clube da Luz e estão a caminho do Dragão. Raúl de Tomás pode reforçar o Bayern Munique, num negócio que agrada aos benfiquistas.

F. C. Porto: Ussumane Djaló e Alfa Baldé estão a caminho do Dragão, depois de terem recusado assinar contratos profissionais com o Benfica. Ussumane Djaló é médio, capitão da seleção nacional de sub-17 e pertencia às águias desde 2018/19, tal como Alfa Baldé. Os dois jogadores vão assinar um contrato com o F. C. Porto válido até 2025 e até já estiveram no Estádio do Dragão, no passado sábado, onde assistiram à vitória, por 2-1, sobre o Mónaco, no jogo de apresentação aos adeptos.

Braga: Guilherme Schettine volta a ser cedido pelos "guerreiros" vai representar o Grashoppers (Suíça) na presente temporada. O acordo contempla o empréstimo por um ano e "uma opção de compra não obrigatória", de acordo com o comunicado do Braga. O ponta de lança de 26 anos ruma ao clube de Zurique depois de marcar nove golos em 32 jogos oficiais na temporada 2021/22, ao serviço do Vizela.

Famalicão: O guarda-redes Luiz Júnior renovou contrato com o emblema famalicense até 2027. Com 21 anos, Luiz Júnior soma mais de 60 jogos pela equipa principal do clube, dos quais mais de 50 foram cumpridos na Liga. "Esta renovação significa muito para mim. É uma prova de confiança no meu trabalho e pretendo continuar a ajudar o clube a alcançar os objetivos", disse o guarda-redes.

Chaves: O avançado Jonny Arriba é a mais recente contratação dos flavienses. O jogador espanhol, de 20 anos, cumpriu praticamente toda a formação no Villarreal, sendo que na última temporada jogou pelas equipas B e C do emblema espanhol, destacando-se 16 golos e sete assistências em 33 jogos.

Bayern: Raúl de Tomás é um dos alvos do campeão alemão para substituir Robert Lewandowski. O jornal espanhol "Ara" noticia que o Bayern vê RdT como uma boa alternativa ao avançado polaco, adiantando que a transferência pode concretizar-se a troco de 45 milhões de euros, o valor que o Espanyol pede pelo avançado. Confirmando-se, quem lucra é também o Benfica, já que ficou com 20% de uma mais-valia numa futura transferência quando vendeu RdT.

Celta de Vigo: O legado de Iago Aspas no Celta está para durar. O avançado acertou a renovação do contrato com o clube galego, sendo que o novo vínculo é válido até 2025. Aspas, internacional espanhol, é uma lenda e o maior goleador da história do Celta.

Fulham: Manor Solomon é o mais recente reforço para Marco Silva atacar a Premier League. O jogador israelita chega aos "cottages" por empréstimo do Shakhtar Donetsk, beneficiando da regra da FIFA, que permite aos jogadores suspenderem os contratos com clubes ucranianos.

Tottenham: O internacional galês Ben Davies prolongou o contrato com os "spurs" até 2025. O lateral-esquerdo, de 29 anos, chegou ao Tottenham em 2014 e, em oito temporadas, totalizou 271 jogos pelo clube, tendo sido orientado por dois treinadores portugueses: José Mourinho, em 2019/20 e em 2020/21, e Nuno Espírito Santo, em 2021/22.