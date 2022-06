F. C. Porto sagra-se campeão nacional de Hóquei em Patins

Dragões sagram-se campeões pela primeira vez desde 2019 depois de derrotarem o Benfica no Dragão Arena.

O F. C. Porto sagrou-se esta quarta-feira campeão nacional de Hóquei em Patins pela 24ª vez na história. Os azuis e brancos derrotaram o Benfica no Dragão Arena por 3-2, naquele que foi o derradeiro jogo da final do campeonato.

Gonçalo Alves marcou primeiro para os dragões, até Manrubia restabelecer a igualdade. Benedetto voltou a colocar os portistas na frente, mas o Benfica conseguiu empatar novamente através de Álvarez. Por fim, de livre direto, Gonçalo Alves marcou o golo decisivo que deu o campeonato os azuis e brancos.

À quinta foi de vez, depois da série estar empatada a duas vitórias para cada equipa. O F. C. Porto levou a melhor na primeira partida, ao vencer por 5-0, mas o Benfica empatou no segundo encontro por 3-0. Os dragões voltaram a estar na frente com uma vitória por 9-6, até que as águias restabeleceram a igualdade no triunfo por 5-3 no passado sábado, forçando assim a derradeira "finalíssima". Em casa, o F. C. Porto não vacilou e voltou a ser campeão nacional três anos depois.

O F. C. Porto termina o campeonato com o melhor ataque, acumulando 196 golos, e teve ainda o melhor marcador da prova: Gonçalo Alves (59 golos). Este é o terceiro título da temporada para os dragões, depois de terem conquistado a Taça de Portugal e e a Taça Intercontinental.