F. C. Porto-Tondela: Da dúvida à goleada com passagem pelo banco

Dragões demoraram a encontrar o caminho, mas três trunfos lançados na segunda parte deram expressão ao penálti de Taremi. Sporting a nove pontos e Benfica a 12.

O dragão voltou a sorrir. Depois de dois empates consecutivos em casa no campeonato, frente a Sporting e Gil Vicente, e da derrota com o Lyon, para a Liga Europa, a equipa de Sérgio Conceição reencontrou o caminho da felicidade, mas não se tratou de uma avenida como o resultado pode indicar. O Tondela causou muitas dificuldades na primeira parte, mas o líder aumentou mesmo a vantagem sobre os leões, que só hoje entram em campo, e o Benfica, que empatou em casa.

Após a desilusão europeia a meio da semana, o treinador portista não refrescou muito a equipa - apenas Fábio Cardoso, no lugar do lesionado Pepe, e Wendell, por Zaidu, entraram no onze -, e a sobrecarga física foi evidente na primeira parte. O F. C. Porto teve muito mais posse de bola, claro, perante um Tondela que, apesar da linha de cinco na defesa, nunca recuou em demasia. Wendell, Pepê e Mbemba desperdiçaram as únicas oportunidades até que, ao minuto 45, Sagnan falhou o corte e acertou no pé de Taremi. Depois de ver as imagens, Gustavo Correia assinalou penálti e o iraniano não perdoou: o avançado ainda não falhou nenhum dos 11 castigos máximos que executou desde que chegou a Portugal.