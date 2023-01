F. C. Porto vence Académico de Viseu e defronta o Sporting na final da Taça da Liga

O F. C. Porto venceu, esta quarta-feira, o Académico de Viseu por 3-0 e marca presença na final da Taça da Liga, onde vai defrontar o Sporting.

Vai haver clássico na final da Taça da Liga. O F. C. Porto venceu tranquilamente o Académico de Viseu por 3-0, com golos de Eustaquio, Namaso e Bernardo Folha, para garantir a presença na final da prova, onde irá defrontar o Sporting. É a quinta vez que os dragões chegam à final desta competição, nunca a tendo conseguido vencer.

Os dragões entraram em campo a todo o gás e nunca tiraram o pé do acelerador. Logo aos sete minutos Stephen Eustaquio abriu o marcador a passe de Gabriel Veron e continuou a criar oportunidades de perigo junto da baliza do Académico de Viseu, com destaque para um cabeceamento de Pepe ao poste. A equipa orientada por Jorge Costa ainda se aproximou da área dos dragões, mas com pouco perigo.

A segunda parte começou com dois lances de golo falhados por Otávio, na mesma jogada, mas o segundo golo iria surgir mais tarde. Danny Namaso alargou o marcador aos 66 minutos, com João Mário a assistir o inglês. Os dragões foram gerindo o ritmo do jogo, conseguindo criar várias oportunidades. O terceiro golo foi uma estreia, chegando pela autoria de Bernardo Folha, que marcou pela primeira vez na equipa sénior dos portistas.

Com esta vitória o F. C. Porto junta-se ao Sporting na final da Taça da Liga, que será disputada no sábado, dia 28, às 19.45 horas, no Estádio Municipal de Leiria.