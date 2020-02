Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:24 Facebook

O F. C. Porto está a vencer (3-1) o Benfica no Estádio do Dragão na 20.ª jornada da Liga. Sérgio Oliveira inaugurou o marcador aos dez minutos com um belo golo e Vinícus, numa recarga, fez o 1-1. Perto do fim da primeira parte, Alex Telles, de grande penalidade, e Rúben Dias, deixaram os azuis e brancos em vantagem ao intervalo.

Veja os golos e os casos: