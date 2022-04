F. C. Porto vence e está na final da Taça de Portugal

Dragões voltaram a vencer o Sporting e garantiram presença no Estádio do Jamor.

O F. C. Porto garantiu esta quinta-feira a presença na final da Taça de Portugal. Na segunda mão das meias-finais, os dragões venceram por 1-0 na receção ao Sporting, graças a um golo de Toni Martinez aos 83 minutos, depois do triunfo na primeira mão, em Alvalade, por 2-1. A formação orientada por Sérgio Conceição marca, assim, presença no Estádio do Jamor, onde irá defrontar o Tondela, a 22 de maio.

Dragões e leões protagonizaram um jogo com duas partes algo antagónicas. No primeiro tempo, ambas as equipas promoveram uma alta intensidade, com forte intenção de recuperar a posse da bola e procurar um futebol ofensivo. Apesar das poucas oportunidades claras de golo nos dois lados, Matheus Reis foi a figura mais positiva no Sporting, sendo o mais insatisfeito com o resultado. Já perto do fim, Zaidu teve a melhor oportunidade do primeiro tempo, numa situação frente a frente com Adán, num remate que saiu ao lado.

Na segunda parte, o F. C. Porto assumiu o controlo do jogo e esteve quase sempre por cima, circulando a bola junto à área leonina e criando situações de perigo. O Sporting sentiu dificuldades em chegar à baliza contrária, e nem com as entradas de Esgaio e Edwards a equipa melhorou. O domínio dos dragões já fazia o estádio sentir o golo e este chegou já nos últimos 10 minutos. Toni Martinez fugiu à marcação de Gonçalo Inácio para colocar um ponto final na eliminatória, com o golo a ser validado após intervenção do VAR.

Com esta vitória o F. C. Porto terá a oportunidade de conquistar a 18.ª Taça de Portugal, na grande final marcada para o próximo dia 22 de maio, no Estádio do Jamor, frente ao Tondela.