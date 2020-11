F. C. Porto vence Marselha no Dragão. Veja os golos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:50 Facebook

A equipa azul e branca venceu (3-0), esta terça-feira no Dragão, o Marselha de André Villas-Boas na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Marega, Sérgio Oliveira e Luis Díaz marcaram os golos.

Vindo de uma derrota (3-2) frente ao Paços de Ferreira na Liga, o F. C. Porto deu a volta da melhor forma, com uma noite de gala na Liga dos Campeões. Naquele que foi o regresso de André Villas-Boas a uma casa que conhece bem e onde já foi muito feliz, a equipa de Sérgio Conceição, que não pôde contar com o lesionado Pepe, entrou a todo o gás e, aos quatro minutos, já vencia a equipa gaulesa graças a um golo de Marega, na sequência de uma bela jogada de Corona. O mexicano voltou, aliás, a estar em destaque nos dragões.

Ainda antes dos 10 minutos, o árbitro assinalou penálti a favor do Marselha, considerando uma falta de Sarr sobre Thauvin. No entanto, na hora de converter o castigo máximo, Payet rematou por cima da baliza. À desinspiração francesa, respondeu com eficácia o F. C. Porto. Sérgio Oliveira, de grande penalidade, ampliou a vantagem - o médio já vai em três jogos consecutivos a marcar - e, na segunda parte, Luis Diaz selou o resultado depois de uma grande jogada de Corona.

Com este resultado, o F. C. Porto passou a somar seis pontos, menos três do que o líder Manchester City, que esta terça-feira à noite venceu o Olympiacos (3-0) com golos de Torres, Gabriel Jesus e João Cancelo. Os gregos, treinados por Pedro Martins, têm três pontos, e o Marselha ainda não pontuou.

