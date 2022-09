F. C. Porto vence o Chaves no Dragão com Taremi em destaque

O F. C. Porto vence (3-0), este sábado, no Dragão, o Chaves em jogo a contar para a sexta jornada da Liga. Taremi, que também fez uma assistência, Evanilson e André Franco marcaram os golos do encontro.

A equipa azul e branca entrou a todo o gás e inaugurou o marcador logo aos três minutos, por Taremi, que cabeceou para o fundo das redes depois de um cruzamento de João Mário. Na segunda parte, o iraniano assistiu Evanilson, que só teve de encostar, e André Franco, que aproveitou uma falha de João Vítor, estreou-se a marcar com a camisola azul e branca.

Com este triunfo, a equipa azul e branca isolou-se provisoriamente no segundo lugar, com 15 pontos, a três do Benfica e com mais dois do que o Sporting de Braga, que no domingo visita o Rio Ave. O Desportivo de Chaves, que não perdia há quatro jogos, segue no oitavo lugar, com oito pontos.

